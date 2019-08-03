В Гонконге полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Полицейские в Гонконге использовали против митингующих слезоточивый газ. Выступающие в поддержку демократии люди осадили полицейский участок в одном из туристических районов, передает AFP.
Десятки тысяч демонстрантов устанавливали баррикады вдоль ряда улиц, сообщает Reuters. AP уточняет, что полицейский участок был разгромлен.
Протесты в Гонконге идут с начала июня. Поводом для них стала попытка принятия закона об экстрадиции, который, как считают протестующие, может использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая в Гонконг.
Статистическое агентство правительства Гонконга опубликовало данные, свидетельствующие о том, что массовые протесты в Специальном административном районе КНР затронули макропоказатели местной экономики.
О столкновениях полиции и протестующих — в материале “Ъ” «Полиция Гонконга начала задержания членов триад».
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