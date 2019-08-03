Джон Рэтклифф отказался от поста директора Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что конгрессмен Джон Рэтклифф отказался выдвигаться на должность директора Национальной разведки США. «Джон решил остаться в конгрессе, где он проделал выдающуюся работу, представляя народ Техаса и нашу страну», — написал господин Трамп в Twitter. Позже сам господин Рэтклифф сообщил, что был польщен предложением президента возглавить Нацразведку, но не хотел бы, чтобы вокруг его кандидатуры возникли политические или партийные дебаты.

Напомним, Дэниел Коутс, координирующий работу всех 17 спецслужб США, подал в отставку и в середине августа оставит свой пост. В Вашингтоне считают, что причиной отставки господина Коутса стали разногласия с главой Белого дома.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп потерял главу разведки».