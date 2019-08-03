Суд продлил арест бывшего табачного дистрибутора Худояна

Тверской суд Москвы продлил арест бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна, сообщил “Ъ” его адвокат Александр Забейда. защита намерена обжаловать это решение. По словам адвоката, арест продлен вопреки медицинским показаниям обвиняемого, а также «с целью оказания давления» на господина Худояна со стороны обвинения. Дело было инициировано в интересах бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева и Сергея Говядина. Экс-владельцу компании «Оптима» инкриминируют хищение у одной из компаний трех земельных участков общей стоимостью 2 млрд руб.

Как сообщил адвокат, в присутствии следователя на очной ставке господин Говядин потребовал $100 млн для снятия всех претензий.

По данным источника ТАСС, суд также наложил обеспечительный арест на 13 банковских счетов в столичных банках на сотни млн рублей и три земельных участка в Подмосковье.

В середине июня Тверской суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест до 14 августа. Однако прокурор оспорил решение первой инстанции, поскольку обвиняемый имеет двойное гражданство и может скрыться от следствия. Кроме того, потерпевший по делу рассказал, что получал угрозы от Альберта Худояна. 8 июля Мосгорсуд отправил господина Худояна в СИЗО по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).