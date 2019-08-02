«Инопланетные ландшафты психоделических оттенков поражают»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о самой опасной пустыне в мире.

Однажды в Эфиопии я видел пустыню Данакиль, но путешествовать по ней не решился, да и гид был категорически против. Поэтому сделав издалека несколько снимков инопланетных ландшафтов психоделических оттенков, мы отправились дальше. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что сегодня туристическая прогулка по самой опасной пустыне в мире — обычное дело. Не сидится туристу в пятизвездочном отеле. Риск, опасность, адреналин привлекают гораздо больше.

Воздух в пустыне Данакиль наполнен парами хлора, вода имеет высокую концентрацию соли, земля в трещинах, покрыта минеральными отложениями и постоянно содрогается от движения тектонических плит. Вулканы этого края либо дремлют, либо действуют в полную силу, а гидротермальные бассейны, как я уже говорил, поражают своими ядовитыми цветами. Все это на фоне невыносимой пятидесятиградусной жары. Непосредственно из-под земли вытекают разноцветные минералы, зеленые, синие, голубые, которые каменеют прямо на глазах. Это результат воздействия подземных горячих источников, насыщенных серой.

В Данакильскую долину туристы могут отправляться только в сопровождении опытных гидов и охраны. Обычно маршрут начинается вблизи озера Ассале и финиширует в данакильских соляных приисках. Здесь еще случаются перестрелки местных племен. Так что, совершив удушливое путешествие меж фантастических кислотных озер, где каждый шаг чреват опасностью, можно сказать, что ты побывал в преисподней. Убийственная красота.