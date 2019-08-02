На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за получением российских паспортов, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио «Новое время». По его словам, гражданство РФ получили более 13 тыс. человек, многие из них «идентифицированы, они пересекают линию разграничения».

«Имея все данные, мы провели допросы таких людей, которые обратились за получением российских паспортов, уже на нашей подконтрольной территории, когда они приезжали за пенсией или другими своими потребностями»,— сообщил господин Матиос (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Киев пообещал усложнить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.

СНБО Украины засекретил варианты ответных действий, которые Киев собирается принять в ответ на указ президента России Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

24 апреля господин Путин подписал указ №183, согласно которому возможность стать россиянами по упрощенной процедуре получили люди, «проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Как выяснил “Ъ”, по состоянию на 17 июля жители ДНР и ЛНР подали около 30 тыс. ходатайств о гражданстве РФ. Еще 20 тыс. заявлений за этот же период написали беженцы и обладатели других миграционных статусов, выехавшие с востока Украины после начала там вооруженного конфликта и находящиеся сейчас на российской территории (они могут обращаться за гражданством РФ по упрощенной процедуре в соответствии с президентским указом №187).

Подробнее об указе российского президента читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».