Власти Украины пообещали усложнить выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Власти Украины намерены усложнить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. По его словам, Киев будет стараться прекратить выдачу российских паспортов на востоке Украины.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так»,— сказал господин Данилюк журналистам (цитата по «Страна.ua»).

Ранее СНБО Украины засекретил варианты ответных действий, которые Киев собирается принять в ответ на указ президента России Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Напомним, 24 апреля господин Путин подписал указ №183, согласно которому возможность стать россиянами по упрощенной процедуре получили люди, «проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Подробнее об указе российского президента читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».