«Красное Сормово» спустил на воду первый из 11 сухогрузов RSD59 для ГТЛК

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» ОСК спустил на воду первый из 11 сухогрузов проекта RSD59 для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщила пресс-служба верфи.

Сухогруз «Пола Харита» отправится на ходовые и швартовые испытания в акватории Горьковского водохранилища, затем судно передадут заказчику.

Напомним, контракт на строительство 11 судов RSD59 «Красное Сормово» и ГТЛК подписали в марте. Ранее в январе нижегородская верфь стала единственным участником аукциона ГТЛК, попросив за свои услуги 10,4 млрд руб. Первые три судна будут сданы заказчику до конца 2019 года, завершить серию планируется к 2022 году.

Владимир Зубарев