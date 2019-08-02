Росгидромет связал пожары и наводнения в Сибири с изменениями климата

Глобальное изменение климата на планете стало одной из главных причин масштабного наводнения в Иркутской области и лесных пожаров в Сибири, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко журналистам в пятницу.

«У нас все время какие-то несчастья происходят, чрезвычайные ситуации — сначала наводнения, потом пожары. В чем причина? На самом деле причина лежит на поверхности: это те климатические изменения, которые уже происходят»,— сказал глава Росгидромета (цитата по ТАСС).

В 1980-1990 годах ежегодно наблюдалось 100-150 опасных природных явлений, оказывающих серьезное влияние на экономику, привел статистику Максим Яковенко, но сейчас таких явлений уже 450-500, причем их опасность возрастает. По мнению главы Росгидромета, в ближайшее время эта тенденция будет только нарастать.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Следственный комитет идет по следам пожара»