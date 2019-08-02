Организатор краудфандинга для террористов получил 17 лет колонии

В Северо-Кавказском окружном военном суде огласили приговор по делу 20-летнего жителя Дагестана Керима Шайхвалиева, которому инкриминировалось содействие терроризму (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), сообщила пресс-служба суда. Его признали виновным и приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима по совокупности преступлений.

При назначении наказания суд учел приговор, вынесенный Шайхвалиеву в 2018 году Магарамкентским райсудом Дагестана. Тогда подсудимый признал вину в том, что в сентябре 2017 года, получив как совершеннолетний загранпаспорт, пытался выехать к боевикам в Сирию. Ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы за попытку вступить в НВФ (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ).

По версии следствия, Шайхвалиев, исповедующий радикальный ислам, в 2016 году организовал сбор денег для террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Для этого он создал в мессенджере Telegram группу «Помощь братьям» и за девять месяцев 2017 года сочувствующие боевикам и их семьям люди перечислили на банковские счета Шайхвалиева 119 тыс. руб. Он же успел перевести на банковские карты участников незаконных вооруженных формирований в Сирии только 55 тыс. руб. В сентябре 2017 года Шайхвалиев был задержан пограничниками при проверке документов на КПП «Яраг-Казмаляр».

Молодой человек привлек внимание проверяющих тем, что не смог пояснить, в какую именно медицинскую клинику Турции он направляется, к тому же при нем было только $150 и 1 тыс. руб., что, по мнению пограничников, недостаточно для лечения. Кроме того, задержанный не смог связаться со своими родными: никто из семьи якобы не отвечал на его звонки. После выяснения обстоятельств дела юноша пояснил силовикам, что ехал в Сирию воевать за террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ), поскольку проникся сочувствием к «братьям по вере». По совету некоего участника НВФ Муххамада, с которым Шайхвалиев познакомился в Интернете, он смог получить в ГБУ Дагестана «Диагностический центр» справку о наличии у него заболевания головного мозга. По его словам, эта справка была прикрытием для поездки в Турцию и для его родных в том числе. Он приобрел электронный билет на рейс Баку—Стамбул, где его должен был встретить проводник.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону