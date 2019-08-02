В аварии на трассе Краснодар – Новороссийск погибли два человека и ранены шестеро

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП случилось около трех часов ночи на федеральной трассе А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» в Северском районе краю. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110 и Renault Logan.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, на месте от полученных травм скончались 56-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗа. Девятилетний пассажир отечественного автомобиля был госпитализирован в больницу. С места аварии в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены 45-летний водитель и семилетний пассажир Chevrolet, а также 40-летний водитель Renault и два его пассажира 19-ти и 40 лет.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Следственный отдел ОМВД по Северскому району возбудил по факту ДТП уголовное дело (ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ночью на 31 июля на автодороге Лабинск – Майкоп в районе станицы Ярославская в аварии микроавтобуса Volkswagen погиб 10-летний мальчик. 22 июля на трассе М-4 «Дон» недалеко от Джубги в лобовом столкновении ВАЗа и Daewoo Nexia погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки. С места аварии были госпитализированы четыре пассажира Daewoo, среди которых – 10-летняя девочка и семилетний мальчик, который скончался в больнице. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился оснастить все трассы региона барьерными ограждениями между полосами, чтобы предотвратить выезд автомобилей на встречку.

Дмитрий Михеенко