В аварии на трассе Лабинск – Майкоп погиб 10-летний мальчик

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария на автодороге Лабинск – Майкоп в районе станицы Ярославская произошла около 3 часов ночи 31 июля. По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем микроавтобуса Volkswagen съехал с дороги и опрокинул транспортное средство.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, в результате аварии на месте от полученных травм скончался 10-летний мальчик. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что 22 июля на трассе М-4 «Дон» недалеко от Джубги водитель четырнадцатой модели ВАЗа, двигаясь в сторону Краснодара, выехал на встречную полосу, где врезался в Daewoo Nexia. В результате этого водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки погибли на месте. С места аварии были госпитализированы четыре пассажира Daewoo. Среди них – 10-летняя девочка и семилетний мальчик, который скончался в больнице.

Василий Хитрых