В смертельной аварии возле Джубги на трассе М-4 «Дон» погибли пять человек

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон» в районе села Дефановка недалеко от Джубги. По сообщению ГУ МВД по Краснодарскому краю, сегодня, 22 июля, около 5:50 на 1433-м километре автодороги столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, водитель четырнадцатой модели ВАЗа, двигаясь в сторону Краснодара, выехал на встречную полосу, где врезался в Daewoo Nexia. В результате этого водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки погибли на месте. С места аварии были госпитализированы четыре пассажира Daewoo. Среди них – 10-летняя девочка и семилетний мальчик, который скончался в больнице.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Василий Хитрых