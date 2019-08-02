«РосРАО» проведет информационную кампанию по опасным отходам в Удмуртии и других регионах ПФО

ООО «Центр общественных связей» из Санкт-Петербурга проведет для ФГУП «РосРАО» информационную кампанию населения по созданию предприятий по обработке опасных отходов в Удмуртии, Саратовской и Кировской областях. Соответствующий контракт, стоимость которого составляет 794,5 тыс. руб., размещен на портале госзакупок. Информационную кампанию должны провести до конца августа 2019 года, сообщает “Ъ-Нижний-Новгород”.

Согласно контракту, «Центр общественных связей» должен подготовить не менее трех экспертных докладов по теме обращения с отходами I и II класса опасности, провести в каждом регионе по два круглых стола, пресс-семинар и пресс-тур на площадку, где будет создано новое производство. На каждом мероприятии должны присутствовать не менее трех согласованных с «РосРАО» экспертов из числа специалистов в области обращения с отходами, членов общественного совета ГК «Росатом», научных и проектных организаций, инжиниринговых структур из сферы обращения с отходами. Также в качестве экспертов могут выступить представители органов власти, политические, общественные и культурные деятели, ветераны атомной энергетики, члены общественных организации. Кроме того, на круглых столах должны присутствовать согласованные с «РосРАО» представители СМИ, блогеры и экологи. Планируется, что в каждом из круглых столов примут участие не менее 50 человек.

Напомним, 17 июля представители РосРАО вместе с общественниками и журналистами посетили объект УХО в Камбарке. В настоящее время разрабатывается проект перепрофилирования предприятия в комплекс по переработке отходов I и II классов опасности. Его планируется вынести на общественное обсуждение в 2020 году. В сентябре представители компании планируют озвучить, какие именно отходы будут перерабатываться на заводе в Камбарке и в каких объемах. При этом радиоактивные отходы сюда свозить не будут. Комплекс начнет работу не ранее 2023 года. За последний месяц в Удмуртии прошло несколько протестных акций против размещения такого производства в республике. В конце июля центризбирком региона отказал в регистрации инициативной группы по проведению регионального референдума по размещению в Камбарке обозначенного комплекса.