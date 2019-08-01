«РосРАО» начинает информационную кампанию по опасным отходам в ПФО

ООО «Центр общественных связей» (Санкт-Петербург) проведет для ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО», входит в ГК «Росатом») кампанию по информированию населения о планах по создарию в Удмуртии, Саратовской и Кировской областях предприятий по обработке и утилизации отходов I и II класса опасности. Как сообщается на официальном портале госзакупок, стоимость контракта составляет 794,5 тыс. руб. Вся информационная кампания должна быть проведена в срок до 31 августа 2019 года.

В соответствии с опубликованным проектом договора, ООО «Центр общественных связей» должен подготовить не менее 3 экспертных докладов по теме обращения с отходами I и II класса опасности. Кроме того, в каждом из регионов должно пройти по два круглых стола, пресс-семинар и пресс-тур на площадку, где должно быть создано новое производство. Планируется, что в каждом из круглых столов примут участие не менее 50 человек. При этом на каждом мероприятии должны присутствовать не менее трех согласованных с заказчиком экспертов из числа специалистов в области обращения с отходами, членов общественного совета ГК «Росатом», научных и проектных организаций, инжиниринговых структур, работающих в сфере обращения с отходами.

Кроме того, в числе экспертов могут выступить представители органов государственной и муниципальной власти, политические или общественные деятели, ветераны атомной энергетики, деятели культуры и искусства, члены общественных организаций и движений, в том числе экологических. Также на круглых столе должны присутствовать согласованные с ФГУП «РосРАО» представители СМИ, экологи и блогеры.

В каждом из однодневных пресс-туров на будущие производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию опасных отходов «Горный», «Марадыковский» и «Камбарка» должны принять участие по 15 журналистов, блогеров, экспертов и лидеров общественного мнения. Также по 15 представителей региональных и федеральных СМИ планируется пригласить на пресс-семинары.

Как сообщал «Ъ», в соответствии с постановлением праивтельства РФ от 30 апреля 2019 года, объекты «Горный», «Марадыковский» и «Камбарка» должны быть перепрофилированы из предприятий по уничтожению химического оружия в производственно-технические комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Заказчиком строительства выступает ГК «Росатом», застройщиком — ФГУП ««Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

В Кировской области решение правительства РФ вызвало недовольство граждан, которые провели уже целую серию пикетов и митингов за его отмену. На фоне проходящих акций протеста «РосРАО» заказало в ряде регионов социологические исследования, чтобы выяснить мнение местных жителей о возможности появления на близлежащих территориях предприятий по переработке опасных отходов.Социологи должны выяснить отношение жителей к бренду «Росатом», узнать, каким каналам информации доверяют жители и составить перечень «позитивных лидеров мнений» и активистов информпространства, вызывающих у местных жителей раздражение и негативную реакцию.

Андрей Репин