Счет идет на миллиарды

Из-за лесных пожаров в Сибири завели первое уголовное дело. Следственный комитет подозревает в халатности чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края. По версии ведомства, они могли не принять своевременные меры для тушения огня. К решению проблемы сибирских пожаров на этой неделе подключился федеральный центр. Тушить возгорания вылетели десять самолетов Ил-76, к которым присоединятся десять военно-транспортных вертолетов. Также в ликвидации очагов возгорания участвует авиация МЧС России. Сколько стоит тушение 3 млн га тайги? Об этом — Владислав Викторов.

4 тыс. руб. в мин — такой ущерб может нанести пожар, по мнению главы МЧС Евгения Зиничева, и это не только сгоревшие деревья, но и оплата труда пожарных. Самую трудную и масштабную работу выполняют люди. В Сибири ситуация сложная: до многих очагов невозможно добраться на специальной наземной технике и пожарных приходится перебрасывать на вертолетах. Это значительно увеличивает стоимость работ. Сколько может стоить тушение гектара сибирского леса? Это сильно зависит от условий, говорят специалисты. Разные ситуации по просьбе “Ъ FM” рассмотрел руководитель противопожарной программы Greenpeace в России Григорий Куксин: «Если это реально один гектар, и лесной пожар только начался, а на месте работает группа от трех до пяти лесников, то расходы относительно небольшие — они измеряется десятками тысяч рублей. Если это труднодоступная местность, туда приходится лететь на вертолете, то получаются совсем другие цены».

Сейчас в Сибири горит 3 млн га леса, потушили же пока не более 10%. А затраты регионов уже исчисляются десятками миллионов рублей. В Красноярском крае после объявления ЧС дополнительно закупили 155 так называемых летных часов пожарной авиации. На это потратили более 20 млн руб. Речь идет о вертолетах Ми-8. На днях к тушению пожаров подключился федеральный центр. Минобороны отправило в Сибирь десять самолетов Ил-76. Стоимость летного часа на них СМИ оценивают более чем в 400 тыс. руб. Подобная техника может сбрасывать воду с воздуха, что позволяет работать в труднодоступных районах, говорит бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев: «Специальный спасательный самолет нужен для того, чтобы сесть, набрать воды и использовать ее для тушения пожара. Транспортный же самолет Ил-76 может иметь на борту воду, устройства разбрызгивания, рассеивания, но это в первую очередь все же транспорт».

Сказать точно, сколько денег потребуется на тушение пожаров в Сибири, пока не может никто. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что около 3 млрд выделит резервный фонд правительства. Оценки комиссии по ЧС Красноярского края менялись несколько раз за месяц. Как выяснило издание Znak.com, если 4 июля на тушение одного гектара уходило 166 тыс. руб., то 17 июля сумма выросла до 600 тыс. При такой оценке, на 3 млн га придется тратить почти 2 трлн руб. Заявления об экономической нецелесообразности тушения кажутся не такими шокирующими, замечает научный руководитель института экономики природопользования и экологической политики Высшей школы экономики Александр Багин: «В таких случаях нужно действовать исходя из приоритетов. Мы все любим природу, но важнее все-таки люди, тем более когда одновременно нужно бороться с пожарами и наводнением. Если тушить везде, не сосредоточившись на приоритетных участках, то, конечно, не хватит никаких денег, и неизбежно возникнут задолженности».

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Ущерб от пожаров в 2010 году оценили в 85 млрд руб. Тогда на их ликвидацию правительство выделило более 11 млрд. Как будет развиваться ситуация в Сибири, если в ближайшее время не пойдут дожди, предсказать трудно. Все специалисты солидарны в одном — если бы тайгу начали тушить раньше, таких масштабов проблемы удалось бы избежать.

Пожар в Сибири тушат почти 3 тыс. человек и несколько сотен единиц техники. В некоторых районах Иркутской области и Красноярского края специалисты пытаются вызвать искусственные осадки для борьбы с огнем.