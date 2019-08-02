Прокуратура назвала незаконно построенные очистные сооружения причиной катастрофы Ан-24 в Бурятии

Причиной аварийной посадки самолета Ан-24 в Нижнеангарске стали незаконно построенные очистные сооружения, говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Отмечается, что их строительство не было согласовано с собственником аэродрома.

«Установлено, что руководитель администрации муниципального образования “Северо-Байкальский район” выдал разрешение на строительство очистных сооружений и сети наружной канализации на земельных участках, находящихся вблизи аэродрома Нижнеангарска»,— говорится в сообщении. Ведомство добавило, что это нарушило требования ст. 46, ч. 1 ст. 47 Воздушного кодекса РФ и п. 58 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ.

Кроме того, очистные сооружения были введены в эксплуатацию также без согласования с Росавиацией. «Байкальская транспортная прокуратура направила материалы проверки по факту аварийной посадки самолета»,— сказано в сообщении.

Напомним, самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска 27 июня. В результате погибли два пилота. Пострадало 22 человека, семи из них потребовалась госпитализация. Всего на борту находилось 42 пассажира и четыре члена экипажа. Межгосударственный авиационный комитет делал вывод, что причиной инцидента стал отказ левого двигателя перед посадкой.

Подробнее о катастрофе — в публикации “Ъ” «Самолету не хватило полосы».