МАК рекомендовал проверить тормоза Ан-24 и Ан-26

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) рекомендовал начать проверку тормозных систем самолетов Ан-24 и Ан-26 после ЧП в Бурятии, говорится в промежуточном отчете организации (.pdf). Специалисты пришли к выводу, что причиной инцидента в Бурятии с Ан-24 стал отказ левого двигателя перед посадкой.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска 27 июня. В результате погибли два пилота. Пострадали 22 человека, семерым из них потребовалась госпитализация. Всего на борту находилось 42 пассажира и четыре члена экипажа.

Подробнее о катастрофе — в публикации “Ъ” «Самолету не хватило полосы».