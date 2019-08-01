«Газпром» побил собственный рекорд добычи восьмилетней давности

Добыча «Газпрома» в первом полугодии 2019 года увеличилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 294,5 млрд куб. м газа, говорится в сообщении компании. Такой показатель стал рекордным для компании для этих месяцев за последние восемь лет.

В этом году с января по июль компанией было добыто на 5,6 млрд куб. м газа больше, чем в аналогичный период. При этом запрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке сократился с января по июль на 1,4%, или на 2 млрд куб. м. В июле же поставки выросли на 8,2% (0,8 куб. м)

Месяцем ранее, в июне 2019 года, «Газпром» побил другой исторический максимум — по капитализации, вернув себе звание крупнейшей по капитализации компании на российском рынке (5,94 трлн руб.), обогнав тем самым Сбербанк (5,4 трлн руб.).

Подробнее о том, как добыча компании побила восьмилетний максимум, читайте в материале “Ъ” «“Газпром” снижает поставки в Европу».