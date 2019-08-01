МЧС не исключает, что примет помощь США в борьбе с лесными пожарами

Глава департамента международной деятельности МЧС Владимир Соловьев не исключил, что Россия примет помощь США в борьбе с природными пожарами в Сибири. Ранее президент США Дональд Трамп предложил такую помощь в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы благодарны американским коллегам за предложение оказать помощь в борьбе с лесными пожарами. При этом надо отметить, что в Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Но не исключаем возможности воспользоваться этим предложением»,— сказал господин Соловьев (цитата по ТАСС).

Ранее к тушению пожаров в Сибири по требованию президента подключилось Минобороны. Ведомство направляет свою группу в Красноярск и выделяет для работы в регионе десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов. Возгорания тушат почти 3 тыс. человек при помощи более 60 воздушных судов. 30 июля удалось ликвидировать лесные пожары на площади 4,5 тыс. га. В огне находятся еще почти 3 млн га лесов.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Запад взволновала судьба Сибири».