Лондонская биржа заплатит за информацию и стабильность $27 млрд

Лондонская фондовая биржа покупает информационно-аналитическую компанию Refinitiv за $27 млрд. Таким образом, в Европе образуется мощный конкурент другим участникам рынка финансовой аналитики, таким как американская Bloomberg L.P., а сама LSE получит источник стабильного дохода, не зависящий от волатильности финансовых рынков.

Как и ожидалось, компания LSE Group, управляющая Лондонской фондовой биржей, договорилась о покупке одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний, Refinitiv, у ее акционеров — консорциума инвесторов во главе с американским частным инвестфондом Blackstone, которому принадлежит 55%, и агентством Thomson Reuters (ему принадлежат остальные 45%).

В соответствии с заявлением , акционеры Refinitiv получат 37-процентную долю в LSE Group и 30% голосующих прав.

Refinitiv — бывшее финансово-аналитическое подразделение агентства Thomson Reuters, Thomson Reuters Financial & Risk, которое собирает и анализирует информацию об активности на мировом финансовом рынке: о динамике и объемах слияний и поглощений (M&A), первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещениях акций, динамике на рынках облигаций, выручке финансовых посредников (инвестбанков и пр.) за проведение сделок M&A и размещение акций и облигаций. В октябре прошлого года Thomson Reuters продала мажоритарный пакет акций в 55% консорциуму инвесторов во главе с Blackstone, а само подразделение было переименовано в Refinitiv. Годовой оборот Refinitiv составляет около $6 млрд, у компании около 40 тыс. клиентов из числа финансовых, медиа и других компаний в 190 странах мира.

Американские наблюдатели считают, что объединение LSE и Refinitiv может оказать давление на американскую Bloomberg L.P., занимающую ведущие позиции на рынке финансовой аналитики, что подстегнет конкуренцию на рынке. Как отмечает сама LSE, компания Refinitiv не только дополнит уже имеющиеся в LSE Group информационные и аналитические сервисы по отслеживанию индексов, объемов торгов различными активами, клиринга и т. д., но и доведет годовую выручку объединенного бизнеса до £6 млрд. Это станет крупнейшим показателем в мире среди всех публичных компаний, работающих с данными по инфраструктуре и аналитике финансового рынка.

Инвесторы весьма живо отреагировали на покупку Лондонской фондовой биржей Refinitiv. Сегодня утром акции LSE Group выросли в цене на 7%.

Аналитики считают, что покупкой Refinitiv со стабильными поступлениями от подписчиков биржа компенсирует волатильность финансовых рынков, которые могут влиять на ее собственные доходы. «Такие компании меньше зависят от колебаний на финансовых рынках — ведь они уже располагают обширной клиентурой, которая платит за обязательную информацию для таких клиентов — фондовых управляющих, хедж-фондов, инвестбанков, онлайн-трейдеров или частных инвесторов»,— цитирует специализированный портал Proactive Investors директора по инвестициям британского онлайн-трейдера AJ Bell Расса Моулда.

Евгений Хвостик