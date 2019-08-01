Врио губернатора Севастополя Развожаев остановил срочный ремонт в своем подъезде

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отложил ремонт в своем подъезде, который на днях начала управляющая компания. Об этом глава города написал в Facebook. По его словам, в подъезде дома в центре Севастополя, где он недавно снял квартиру, управляющая компания начала подготовку к ремонту. Врио губернатора выяснил, что дом, ремонта в котором «не было с конца прошлого века», действительно есть в списке объектов на этот год. Вместе с тем господин Развожаев не сумел получить ответ на вопрос, какова очередность работ, и приостановил ремонт в своем подъезде.

«Я приношу извинения жильцам дома, в котором ремонт “срочно” не начнется благодаря “удачному” соседству, и надеюсь на понимание моих мотивов, а руководителей управляющих компаний прошу также чутко предвосхищать желания всех севастопольцев в своей ежедневной работе»,— написал Михаил Развожаев.

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Он пообещал, что все севастопольские управляющие компании сделают свои планы по ремонтным работам «прозрачными и опубликуют их на сайтах». «А подъезды в доме, где я остановился, будут сделаны не раньше других, а строго по логичному, общедоступному графику»,— добавил врио губернатора Севастополя.

Михаил Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя 11 июля. Приказ о его назначении подписал президент России Владимир Путин. Одновременно президент освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его собственному желанию.

Об обещаниях Михаила Развожаева на посту врио губернатора — в материале “Ъ”.

Вадим Никифоров, Симферополь