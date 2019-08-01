Судебные приставы России за полгода взыскали с должников 342,7 млрд рублей

За первое полугодие 2019 года судебные приставы взыскали с должников 342,7 млрд руб. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ФССП России, эта сумма на 21,3 млн руб. больше показателя за аналогичный период прошлого года. В консолидированный бюджет РФ перечислено 125 млрд руб.

Всего в производстве у приставов было 69,2 млн исполнительных производств. Приставам удалось взыскать долги по алиментам на 7,6 млрд руб., по зарплате — 5,1 млрд руб., по штрафам за нарушение правил дорожного движения на 7 млрд руб.

При этом более 3,5 млн должников был ограничен выезд из страны. В результате применения ограничения должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 44,5 млрд руб.