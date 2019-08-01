США продлили связанные с ядерной программой Ирана ограничения

Госсекретарь США Майк Помпео продлил действующие ограничения на ядерную программу Ирана. Сообщение об этом размещено на сайте Госдепартамента США. В ведомстве подчеркнули, что это решение поможет «сохранить контроль над гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения», а также не позволить Ирану сократить время, которое необходимо для получения нужного для создания ядерного оружия урана.

«Лидирующее в мире государство—спонсор терроризма продолжает использовать свою ядерную программу, чтобы шантажировать международное сообщество и создавать угрозу региональной безопасности. Соединенные Штаты полны решимости лишить Иран любого пути к ядерному оружию и готовы использовать весь спектр дипломатических и экономических инструментов для ограничения ядерной деятельности Ирана»,— говорится в сообщении. В Госдепе подчеркнули, что экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться, «пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу».

Ранее Вашингтон ввел дополнительные санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Согласно ему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства. Однако в мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

8 мая 2019 года президент Ирана объявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу — начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД. Накануне иранский министр иностранных дел Джавад Зариф сообщил о намерении иранской стороны продолжить сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если европейские партнеры не предпримут шаги для защиты Ирана от американских санкций.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном — в материале “Ъ”.