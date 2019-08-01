Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.
Особого внимания, как сообщают в Минобороны, заслуживают снимки паромных переправ и двух мостов. По ним в город доставлялось самое необходимое населению для мирной жизни.
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска. А до этого запустило сайт, на котором опубликованы документы об обороне Брестской крепости.
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