Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Минобороны России запустило проект к 75-й годовщине освобождения Каунаса от фашистов. На сайте военного ведомства обнародованы рассекреченные документы из архива.

Особого внимания, как сообщают в Минобороны, заслуживают снимки паромных переправ и двух мостов. По ним в город доставлялось самое необходимое населению для мирной жизни.

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска. А до этого запустило сайт, на котором опубликованы документы об обороне Брестской крепости.