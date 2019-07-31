«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ

ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ. По словам источника газеты, близкого к «Весне», 51% акций компании принадлежит Дмитрию Бортникову, племяннику директора ФСБ Александра Бортникова. «Весна» является резидентом «Сколково». Четверть компании остается в собственности администрации Волоколамского района.

По условиям сделки ЦМПТ передала 75% «Ядрово», получив взамен 16% «Весны». Целью сделки станет создание в «Ядрово» промышленной установки на базе принадлежащей «Весне» технологии.

В марте 2018 года жители Волоколамского района начали жаловаться на неприятный запах с местного мусорного полигона «Ядрово», более 50 детей оказались в больницах с жалобами на плохое самочувствие. В июне администрация Волоколамска обратилась в суд с требованием остановить вывоз мусора на ТБО «Ядрово» и рекультивировать территорию. В апреле Арбитражный суд Москвы отклонил иск, а в июле Десятый арбитражный апелляционный суд признал законным.

На прошлой неделе Волоколамский городской суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте земельных участков и оборудования у ООО «Ядрово». В отношении компании возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «В "Ядрово" вновь запахло скандалом».