Суд признал законным отказ закрыть мусорный полигон «Ядрово»

Десятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ закрыть полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» в подмосковном Волоколамске и рекультивировать его территорию, сообщило «РИА Новости». Руководство полигона считает, что «Ядрово» не нарушает природоохранное законодательство.

Истец отметил, что из-за свалки страдают местные жители и их дети, она повредила водоносный горизонт, восстановить который в России нет возможности. «Полигон находится в черте городского поселения, а там до сих пор чрезвычайное положение»,— заявила представитель истца.

Ответчики сообщили, что весь вред можно устранить, работу ТБО проверяли Следственный комитет и МВД РФ, но не нашли нарушений. По словам представителя руководиства «Ядрово», сейчас на его территории проводится дегазация и другие работы в рамках инвестиционной программы.

В апреле Арбитражный суд Москвы отклонил иск администрации Волоколамска, которая требовала остановить вывоз мусора на ТБО «Ядрово», а также рекультивировать территорию.

Сам иск поступил в суд в июне 2018 года. Разбирательство началось на фоне протестов жителей, которые возмущались запахом с полигона. В результате горожане вынудили власти Подмосковья заключить договор с голландской компанией Multriwell на дегазацию «Ядрово». Мусорный полигон планируют закрыть в 2020 году.

О жалобах жителей Подмосковья на «Ядрово» читайте в публикации “Ъ FM”.