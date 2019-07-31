Счетная палата ожидает снижения уровня бедности во втором квартале

Показатели бедности в России должны снизиться во втором квартале 2019 года, заявили ТАСС в Счетной палате. Это связано с тем, что сокращение роста реальных доходов населения замедлилось. Во втором квартале оно составило 0,2% (в первом — 2,5%).

«Рост уровня бедности в первом квартале и дальнейшее его снижение к четвертому кварталу — типичная ситуация для российской экономики, обусловленная сезонными колебаниями уровня доходов населения»,— отметили в ведомстве.

По данным Росстата, уровень бедности в первом квартале вырос с 13,9% до 14,3%. Доходы ниже прожиточного минимума (10 753 руб.) оказались у 20,9 млн россиян.

Напомним, с апреля текущего года Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о доходах граждан из-за перехода на новую методику их подсчета. В последние пять лет реальные доходы населения падали (с 2014 по 2018 год — на 11%, а в январе 2019 года — еще на 1,3% в годовом выражении).

Подробнее о новой методологии читайте в материале “Ъ” «Бедность получила новые измерения».

О том, как правительство намерено снизить уровень бедности, читайте в материале “Ъ” «Уполовинить бедность».