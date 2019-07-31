«Ромир»: 70% россиян положительно относятся к раздельному сбору мусора

Большинство россиян (70%) позитивно относятся к раздельному сбору мусора. Согласно исследованию холдинга «Ромир», выдержки из которого приводит «Интерфакс», 55% опрошенных готовы сортировать мусор уже сейчас.

При этом 92% взрослого городского населения не занимается сортировкой отходов. Активно занимаются сортировкой мусора только 8%. Выбрасывают батарейки в специальные контейнеры 11% респондентов.

Опрос был проведен в июле 2019 года. В нем приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет и старше, которые живут в городах с населением от 100 тыс. человек.

Напомним, что к 31 декабря 2019 года на раздельный сбор мусора должна полностью перейти Москва. Во дворах домов появятся специальные контейнеры для вторичного сырья — пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок.

О том, во сколько обойдется эта инициатива, читайте в материале “Ъ” «Мусор перестанут валить в одну кучу».