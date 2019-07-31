«Нафтогаз» оценил в $5,2 млрд сумму ущерба от потери активов в Крыму

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России $5,2 млрд. Именно в эту сумму компания оценила потери активов в Крыму.

«НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы НАК в Крыму»,— говорится в сообщении на сайте госкомпании. Ожидается, что решение о компенсации будет вынесено Трибуналом не ранее конца 2020 года.

В международных судах рассматривается ряд дел от украинских компаний. Компенсации требуют «Нафтогаз Украины», «Укрнафта», «Днипроазот» и бизнесмен Игорь Коломойский. Например, в апреле «Укрнафта» сообщила, что международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить ей $44,4 млн за 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова.

О требовании с России $5,2 млрд — в материале “Ъ”.

Подробнее о судах с украинскими компаниями — в материале “Ъ” «"Нафтогаз" поспешно объявил о победе в Гааге».