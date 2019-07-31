В Сахаровском центре в Москве простились с журналистом Владимиром Кара-Мурзой-старшим, умершим на 60-м году жизни, сообщил в Twitter его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

После окончания церемонии тело журналиста перевезли в храм Святой Живоначальной Троицы в Хохлах для отпевания, потом похоронили на Даниловском кладбище. Проститься с журналистом пришли члены его семьи, коллеги и знакомые.

Чем известен Владимир Кара-Мурза Читать далее

Владимир Кара-Мурза умер утром в воскресенье, 28 июля. Он известен тем, что осенью 1993 года перешел в первую в России частную телекомпанию НТВ, где проработал до 2001 года. С 2003 по 2008 год был ведущим информационной программы «Сейчас в России» на RTVI.

На «Эхе Москвы» журналист проработал 15 лет, в разное время вел программы «Реплика Кара-Мурзы», «Ну и денек» и «Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой». На «Радио Свобода» с 2005 года выходило его авторское ток-шоу «Грани времени».

Подробнее об одном из самых заметных российских журналистов 90-х годов — в некрологе «Рыцарь профессии».