Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о том, что туристам будет интересно посмотреть.

Индонезия сегодня, остров Ява. Пожалуй, самый густонаселенный остров планеты:140 млн человек и 120 вулканов, из которых 30 действующие. Вулканам, чтобы они были добрее, приносят в жертву рис, мясо, цветы. А туристов угощают пирожками с начинкой из плодоносного ила местных водоемов. Говорят, это очень полезно, но, помнится, я надкусил, и незаметно отложил в сторону. Не то что бы невкусно, скорее, непривычно. Хотя, если говорить о местных чудесах, пирожки вообще ни о чем. Легенда гласит, что в далеком прошлом остров Ява болтался в океане, и чтобы на нем могли поселиться люди, его прибили к центру Земли. Огромная шляпка гвоздя стала холмом под названием Тидар, который возвышается возле Магеланга, красивого города, лежащего посреди плодородной равнины.

Основная масса туристов приезжает сюда, дабы посмотреть на восьмое чудо света — Боробудур, который считается самым большим буддийским храмом в мире — величественный архитектурный комплекс, каменная энциклопедия буддизма, грандиозное и сложнейшее по композиции сооружение, когда-то затерянное в джунглях. По одной из легенд, под храмом Боробудур захоронен Будда Шакьямуни, по другой — это гора Меру, являющаяся центром Вселенной. Предполагают, что был он возведен в VII-IX веках правителями государства Матарам из династии Сайлендра, потом был засыпан пеплом после извержения вулкана Мерапи и зарос джунглями. Еще века спустя, на него наткнулся случайно один английский офицер. В общем, сплошные загадки. Мне нравятся люди искренне вопрошающие: а что там с туристами-то происходит в плане чудесного просветления или духовного роста? Скажу так: происходит! У каждого по-своему. Сложно или просто. Иногда проще, чем пирожки пекутся с начинкой из плодоносного ила.