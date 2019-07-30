BlaBlaCar заявил о соблюдении российских законов

Глава BlaBlaCar в России Ирина Рейдер считает, что блокировать сервис недопустимо, так как он исполняет все требования, прописанные в законе. «Сегодня СМИ растиражировали надуманную новость, неверно истолковав заявление председателя "Общероссийского объединения пассажиров" господина Зотова. Официальная позиция Зотова следующая: "В отношении ресурсов, которые выполняют законодательство, блокировка недопустима!" BlaBlaCar полностью поддерживает такую позицию»,— заявила госпожа Рейдер (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что BlaBlaCar «строго соблюдает законодательство». По словам главы компании, она поддерживает все законодательные инициативы, направленные на повышение безопасности перевозок.

Ранее «Известия» сообщили, что сервисы по бронированию автобусных билетов могут попасть в черный список за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Объединение пассажиров направило письмо в Госдуму, в котором перечислило такие сайты. Среди них оказались BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру» и др. Авторы инициативы предложили вести реестр таких сайтов и блокировать ресурсы за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан».

Позднее Общероссийское объединение пассажиров (ОПО) заявило, что не предлагало блокировать сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar. Его председатель Илья Зотов сказал, что инициатива «никаким образом» не распространяется на легковые автомобили и касается только тех случаев, когда перевозится больше восьми пассажиров. Он добавил, что если ресурсы исполняют требования законодательства, то их блокировка «недопустима».