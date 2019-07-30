Объединение пассажиров отрицает предложение заблокировать BlaBlaCar и другие сервисы

Общероссийское объединение пассажиров (ОПО) не предлагало блокировать сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar и другие подобные ресурсы, заявил его председатель Илья Зотов. По его словам, инициатива «никаким образом» не распространяется на легковые автомобили и касается только тех случаев, когда перевозится больше восьми пассажиров.

«Речь в нашем предложении только о том, что если пассажир бронирует поездку через условный сервис BlaBlaCar на автомобиле, а по факту его везут на автобусе большой вместимости (свыше 40 мест), при этом такой перевозчик не имеет никаких разрешающих документов на такую деятельность (в том числе отсутствует технический контроль, нет контроля режима труда и отдыха и т. д.), то такие сервисы должны быть заблокированы»,— написал господин Зотов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что из-за недобросовестных перевозчиков происходит большое количество ДТП. Если ресурсы исполняют требования законодательства, то их блокировка «недопустима».

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что сервисы по бронированию автобусных билетов могут попасть в черный список за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Объединение пассажиров направило письмо в Госдуму, в котором перечислило такие сайты. Среди них оказались BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру» и др. Авторы инициативы предложили вести реестр таких сайтов и блокировать ресурсы за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан».