«Проект» сообщил о планируемой властями серии уголовных дел против участников митинга у мэрии

Возбужденного дело против одного из участников несанкционированной акции 27 июля в Москве, бросившего мусорный бак в полицейского, может быть не последним, сообщили «Проекту» четыре источника — близкий к мэрии, силовым структурам и два человека, близких к Кремлю. Как утверждают собеседники издания, всего уголовных дел может быть не менее десяти.

Участников митинга подозревают в том, что они применяли насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов: кидали в них камни и применяли газовые баллоны. На кого конкретно будут возбуждены уголовные дела, источники издания не пояснили.

Напомним, Мещанский районный суд Москвы арестовал до 27 сентября 48-летнего Евгения Коваленко, бросившего мусорный бак в полицейского в ходе несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), максимальное наказание за которую предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Кроме одного уголовного дела, в московские суды также направлено более 200 дел об административных нарушениях. Всего, по данным ОВД-Инфо, на акции было задержано более 1300 человек.

Подробнее о задержания на субботней акции в Москве читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».