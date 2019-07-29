СМИ: Порошенко отказался от госохраны и улетел с семьей в Турцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны, которая предоставляется бывшим президентам пожизненно, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник. Кроме того, господин Порошенко вместе с семьей уехал на отдых за границу.

По данным издания, некоторые члены семьи еще на прошлой неделе вылетели в Стамбул, остальные, включая господина Порошенко,— в воскресенье, 28 июля. Как пишет издание, политик заявил о своих планах отправиться в Турцию еще в пятницу, 26 июля.

Напомним, Петр Порошенко с партией «Европейская солидарность» получил 25 мест в Верховной раде по итогам выборов. Таким образом, став депутатом парламента Украины, Петр Порошенко получает депутатскую неприкосновенность.

Ранее в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили о наличии 11 уголовных дел, возбужденных против бывшего президента страны, в числе которых — дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Но после допроса господин Порошенко заявил, что ни одного уголовного дела, по которому он бы проходил фигурантом, нет. Инициированное против него расследование господин Порошенко назвал «попыткой снять ответственность с России».

Чем может закончиться проверка ГБР, читайте в материале “Ъ”.