Итоги пятой регаты Серии вечерних парусных регат «Коммерсантъ» — 2019

Команда «Коммерсантъ» Дарьи Боровковой стала второй.





Целью проекта является популяризация парусного спорта: в регатах может принять участие любой желающий. Очередная, пятая регата серии «Коммерсантъ» прошла в Яхт-клубе Санкт-Петербурга 25 июля 2019 года в условиях свежего ветра. На гонки в этот раз заявились три экипажа, из них две корпоративных команды, «Мегафон» и «Коммерсантъ». Организаторы поставили дистанцию подальше в море и провели четыре гонки, самый стабильный результат показала команда «Мегафон» со шкипером Виктором Щулькиным на руле. Ребята три раза финишировали на первом месте и один раз — на втором. Команда «Мегафон» не могла победить с начала года, и вот, наконец, заветная высота оказалась покорена. Поздравляем!

Итоговое распределение мест:

Первое место — команда «Мегафон»

Виктор Щулькин (шкипер)

Ян Кухальский

Маргарита Лексина

Полина Насонова

Евгения Матюшенкова

Георгий Киселев

Второе место — команда «Коммерсантъ»

Дарья Боровкова (шкипер)

Ирина Егорова

Анна Кникст

Андрей Ошурков

Илья Ерофеев

Виктория Рябовол

Третье место — команда Глеба Чижика

Глеб Чижик (шкипер)

Екатерина Макарова

Александр Степанов

Виктор Кулишов

Алиса Короткова

Александр Клевцов

Регаты проходят в яхт-клубе каждый четверг. Следующая регата состоится 1 августа, ждем всех желающих в Яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая 19А), начало, как обычно в 19:00! Ваши заяв-ки на участие оставляйте по телефону +7 (812) 324-22-55 или отправляйте на почту kommersant@yacht-club-spb.ru.

Регата «Коммерсантъ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.

Опыт хождения под парусом не требуется, ведь на каждой лодке присутствует инструктор, который рассказы-вает об особенностях управления новичкам, учит основам морского дела и помогает управлять парусной яхтой.

Организаторами традиционно выступают Яхт-клуб Санкт-Петербурга и ИД «Коммерсантъ», генеральный партнер — «Мегафон», технический партнер — компания «М-Марин».