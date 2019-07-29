Госдума предложила пересмотреть условия отмены тушения лесных пожаров

Нормативный документ Минприроды, позволяющий властям субъектов России отказаться от тушения некоторых лесных пожаров на основе прогноза о возможном ущербе, должен быть пересмотрен, сообщил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ТАСС. По его словам, Госдума поставит этот вопрос перед министерством.

Он отметил, что в 2015 году был подписан приказ Минприроды о мерах по борьбе с лесными пожарами. Согласно ему, если нет угрозы населенным пунктам, объектам экономики, а также, если траты на ликвидацию превышают прогнозируемый ущерб, то местные власти могут приостановить тушение. «Этот вопрос мы будем поднимать осенью, потому что надо пересматривать эти документы, это полностью в полномочиях министерства»,— сказал он. По словам главы комитета экстренных случаях федеральным властям следует активнее пользоваться правом перенимать у регионов полномочия по ликвидации пожаров.

Напомним, лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области начались в июле. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории всей Иркутской области, в Красноярском крае — только в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. На прошлой неделе дым от пожаров перекинулся на соседние сибирские регионы — Алтайский край, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, а также достиг Урала.

Почему граждане требуют ввести режим ЧС по всей Сибири — в материале “Ъ” «Пожары тушат петициями».