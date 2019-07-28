Суды в Приангарье удовлетворили свыше 3 тыс. исков от проживавших в зоне затопления

Более 3,1 тыс. жителей Иркутской области доказали в судах, что они действительно проживали в зоне затопления в Иркутской области и могут претендовать на компенсации, хоть и не имели там официальной регистрации.

«Люди обращаются, чтобы узаконить (свое фактическое пребывание.— “Ъ”) там, где они прописаны не были. <…> Поступило 3335 исковых заявлений в судебные органы, из них 3124 на вчерашний вечер рассмотрено, удовлетворено 3057 исков»,— сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко (цитата по ТАСС).

Напомним, паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб. Компенсации начали выплачивать 30 июня.

Подробнее о наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».