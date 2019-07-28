СМИ сообщили об атаке ПНС на подконтрольную силам Хафтара авиабазу Эль-Джуфра

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковали авиабазу Эль-Джуфра, находящуюся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Воздушные силы нанесли удар по наемникам на базе Эль-Джуфра, уничтожив ангар для беспилотников, принадлежащих враждебной стране»,— передает телеканал заявление ПНС.

По информации телеканала, в ходе атаки был подбит военно-транспортный самолет Ил-76. Официального подтверждения информации о сбитом самолете и возможных жертвах пока не поступало.

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В апреле 2019 года противоборствующие силы в Ливии вступили в решающую битву за столицу страны Триполи, где базируется признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) под руководством Файеза Сарраджа. Первый этап наступления армии фельдмаршала Хафтара на ливийскую столицу завершился 11 июля. Через несколько дней Халифа Хафтар заявил о начале следующего этапа атаки на Триполи.

О введении в действие боевой авиации обеими сторонами конфликта читайте в материале “Ъ” «Ливийская война взмыла в небо».