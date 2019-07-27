Суд арестовал бывшего главу правительства Астраханской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС. «Избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 25 сентября 2019 года включительно»,— сказал судья.

Он сообщил, что господин Султанов был допрошен в качестве обвиняемого.

Расула Султанова и действующего и.о. заместителя председателя правительства региона Виталия Шведова подозревают в причинении ущерба на 212 млн руб.

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