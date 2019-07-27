В День ВМФ в Петербурге полностью перекроют участок КАД

В воскресенье, 28 июля, в день проведения Главного военно-морского парада в Петербурге полностью перекроют участок КАД от транспортной развязки к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до развязки на пересечении с Приморским шоссе в районе Комплекса защитных сооружений. Для автомобилистов этот участок будет недоступен с 07:00 до 17:00, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

При этом исключения предусмотрены лишь для жителей Кронштадта. Проезд пассажирского транспорта и экстренных служб будет организован по пропускам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 28 июля и начнется в 11:00. В связи с проведением мероприятия в центре города для движения перекроют ряд улиц и мостов.

Также сообщалось, что в День ВМФ в Кронштадт по двум специальным маршрутам запустят бесплатные автобусы-шаттлы.