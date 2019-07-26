Трансляцию Главного военно-морского парада покажут на больших экранах в центре Петербурга

Прямая трансляция Главного военно-морского парада в День ВМФ, 28 июля, будет организована на крупноформатных экранах, установленных на Биржевой и Дворцовой площадях, а также в Петровском парке, на Якорной площади и на форте «Константин» в Кронштадте. Она начнется в 11:00, сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

В центре Петербурга трансляция парада, в том числе, будет вестись на городских экранах, расположенных на пересечении Невского проспекта и набережной реки Мойки, на Сенной площади, около стадиона «Петровский», на набережной Робеспьера, д.34, на Лиговском, Литейном и Каменноостровском проспектах и еще по нескольким адресам.

Напомним, что в Военно-морском параде в Петербурге будут участвовать 43 боевых корабля, 41 военных самолетов и вертолетов, а также более 4 тыс. военнослужащих. Из-за проведения торжественного мероприятия в центре города перекроют ряд улиц и мостов.