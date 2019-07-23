В День ВМФ в Кронштадт запустят бесплатные автобусы-шаттлы по двум специальным маршрутам

В воскресенье, 28 июля, для посетителей парада ко Дню ВМФ в Кронштадте СПб ГУП «Пассажиравтотранс» организует движение бесплатных автобусов-шаттлов по двум специальным маршрутам. Их будут обслуживать 90 автобусов повышенной вместимости, сообщили в пресс-службе предприятия.

В частности, в период с 07:30 до 18:00 дополнительный пассажирский транспорт с интервалом движения 5 минут будет следовать по маршруту: «г. Ломоносов, вокзал – Форт Константин». Вторым маршрутом — от станции метро «Беговая» до улицы Мартынова в Кронштадте — смогут воспользоваться обладатели пригласительных билетов на парад. Эти автобусы будут отправляться с 07:30 до 09:30 и возвращаться из Кронштадта с 13:00 до 18:00.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в дни подготовки и проведения Главного военно-морского парада в Петербурге движение по ЗСД на участке от въезда с набережной реки Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект и в обратную сторону будет бесплатным.