В США правозащитники оспорили штраф для Facebook в $5 млрд

Центр электронной частной информации (Electronic Privacy Information Center, EPIC) обратился в суд с требованием пересмотреть сумму штрафа для соцсети Facebook. Штраф в размере $5 млрд был наложен в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме.

Как сообщается на сайте EPIC, в НПО считают решение суда «адекватным, разумным или соответствующим содеянному». Отмечается, что соглашение о выплате штрафа аннулирует более чем 26 тыс. жалоб пользователей, которые сейчас ожидают рассмотрения в Федеральной торговой комиссии (FTC).

В марте прошлого года стало известно, что Facebook передала данные 87 млн пользователей исследовательской компании Cambridge Analytica, которая в числе прочего занималась предвыборной кампанией Дональда Трампа. Расследование длилось больше года. В среду, 24 июля, Facebook договорилась с FTC о выплате $5 млрд.

Из-за рекордного штрафа прибыль соцсети в первом полугодии снизилась вдвое, с $10 млрд до $5 млрд. Без учета штрафа прибыль на акцию составила бы $1,99, в настоящее время — только $0,91.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Facebook призывают ответить за утечку данных 50 млн пользователей».