Парламент Болгарии преодолел вето президента на покупку американских истребителей F-16

Народное собрание Болгарии проголосовало за ратификацию договоров о покупке восьми американских истребителей F-16 на $1,26 млрд, сообщает Болгарское национальное радио. Ранее президент Румен Радев наложил вето на закупку военных самолетов у США.

«Народное собрание вновь проголосовало за ратификацию четырех международных договоров о приобретении истребителей F-16 Block 70, необходимого оборудования и сопутствующих услуг по их техническому обслуживанию»,— говорится в сообщении. За ратификацию высказались 128 депутатов, 73 проголосовали против, еще трое воздержались.

Во вторник, 23 июля, Румен Радев заблокировал ратификацию покупку партии многоцелевых истребителей. Президент объяснил свое решение тем, что ряд важных вопросов, таких как цена, гарантия, сроки поставки, неустойка и компенсация, остались неясными.

Напомним, Вашингтон одобрил поставки самолетов F-16 в Болгарию в июне 2019 года. По мнению американской стороны, сделка поможет решить задачи внешней политики, укрепит безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США.