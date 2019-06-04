США одобрили поставки F-16 в Болгарию

Вашингтон одобрил поставки самолетов F-16 в Болгарию на сумму около $1,7 млрд, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.

По мнению американской стороны, сделка поможет решить задачи внешней политики, укрепит безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США.

В планы Софии входит покупка восьми самолетов F-16 C/D Block 70/72, а также десяти двигателей для них, коммуникационных систем и боеприпасов. Переговоры проходят между правительством Болгарии и производителем самолетов Lockheed Martin.

Одобрение агентством еще не означает, что сделка состоится.

О том, как Тайвань собирается закупить крупнейшую с 1992 года партию F-16,— в публикации “Ъ”.