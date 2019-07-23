Президент Болгарии наложил вето на покупку партии истребителей F-16 из США

Президент Болгарии Румен Радев заблокировал ратификацию сделки по покупке в США партии многоцелевых истребителей F-16 на $1,26 млрд. Закон возвращен в Народное собрание (парламент), сообщает Болгарское национальное радио. Президент заявил, что острые споры в парламенте во время обсуждения ратификации закона показали, что по сделке не было достигнуто общественного согласия. По его мнению, ряд важных вопросов, таких как цена, гарантия, сроки поставки, неустойка и компенсация, остались неясными. Отметим, что парламент может простым большинством голосов преодолеть вето президента.

Напомним, Вашингтон одобрил поставки самолетов F-16 в Болгарию в июне 2019 года. По мнению американской стороны, сделка поможет решить задачи внешней политики, укрепит безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США.

В планы Софии входила покупка восьми самолетов F-16 C/D Block 70/72, а также десяти двигателей для них, коммуникационных систем и боеприпасов. Переговоры проходили между правительством Болгарии и производителем самолетов Lockheed Martin.