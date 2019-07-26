Россия упростила получение вида на жительство украинским гражданам

Совет федерации одобрил закон, упрощающий получение российского вида на жительство гражданам Украины. Теперь украинские граждане могут получить разрешение на временное проживание в обход региональных квот, утверждаемых правительством России.

Такой вид на жительство могут получить граждане Украины, постоянно проживавшие на территории Украины и признанные беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ. Выданный вид на жительство будет бессрочным.

Кому Россия выдавала свои паспорта Читать далее

В конце 2018 года Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы. Концепция призвана обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств в ближайшие шесть лет. Цель проекта — сделать новыми россиянами 5–10 млн человек. Новый миграционный закон заметно упрощает условия и процедуру получения российского гражданства иностранцами. В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позднее упрощенный порядок был расширен на всех жителей Донбасса.

Об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».

О новой Концепции миграционной политики читайте в материале “Ъ” «Поуехавших сделают понаехавшими».