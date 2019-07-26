Во втором квартале 2019 года «Русал» увеличил продажи алюминия на 20,8% к предыдущему кварталу, до 1,082 млн т. Существенное увеличение стало возможным за счет продажи накопленных за время действия санкций складских запасов, следует из отчета компании.

При этом, по мнению экспертов компании, фактор торговой войны между США и Китаем привел к снижению спроса на алюминий во втором квартале по сравнению с началом года. В «Русале» опасаются, что в совокупности со снижением производства обрабатывающих отраслей негативная динамика спроса на алюминий может сохраниться и во втором полугодии.

Напомним, в конце 2018 года продажи алюминия «Русала» упали на 12,3%, а цены на мировом рынке снизились на 6,5%. Как писал “Ъ”, на итоги года могла повлиять угроза введенных прошлой весной санкций США, которые были отменены американским правительством только в январе. Однако чистая прибыль «Русала» составила в 2018 году $1,7 млрд, увеличившись на 39% по сравнению с показателем 2017 года.

О новом проекте компании, призванном снизить риски и обеспечить сбыт, читайте в материале “Ъ” «"Русал" катится против санкций».