Володин раскритиковал анонимные Telegram-каналы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает анонимные Telegram-каналы, считая информацию в таких источниках недостоверной. «К вам кто-то пришел в семью и недостоверную информацию про мужа начинает в голову вдалбливать. Что произойдет? Либо вы тех, кто к вам пришел, выгоните, либо разведетесь с мужем, если будете слушать»,— привел сравнение спикер (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопросы журналистов в ходе поездки в Тамбовскую область, он указал также, что в Telegram сложно определить, «кто там, на другом конце этого Telegram-канала».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заказной политологической чернухой большинство Telegram-каналов о политике. По его словам, они используются для «манипуляции бюрократами и журналистами», а региональные чиновники относятся к информации в них «очень гипертрофированно».

Telegram блокируется в России с апреля 2018 года по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.

О том, почему Роскомнадзор не может заблокировать мессенджер, читайте в публикации “Ъ” «Telegram без адреса».